Покалеченного младенца нашли рядом с трупами родителей в Подмосковье
Ребенок находится в состоянии средней тяжести, передает РЕН ТВ. По предварительной информации, он родился четыре дня назад.
Сообщалось, что тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями в области шеи были обнаружены 7 февраля в квартире на девятом этаже. Там же находилась плакавшая девочка.
По данным Следственного комитета России по Московской области, семья на время переехала из столицы в Павловский Посад к родственникам. Квартира, где обнаружили тела, была закрыта изнутри на замок и щеколду.
Ведется расследование уголовного дела по статье "Убийство двух или более лиц". Согласно одной из версий, глава семейства расправился с женой и покончил с собой.
Ранее Россию потрясла история подмосковного Отелло, отрубившего жене руки. ЧП случилось в Серпухове 11 декабря. Мужчина вывез супругу в лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала злоумышленник раздробил ей пальцы, а после топором отрубил кисти.
Пострадавшая была госпитализирована. Садист сдался властям и признал вину. Врачи сумели пришить девушке левую руку, из правой пришлось сформировать культю. В браке супруги прожили пять лет, у них двое детей.
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