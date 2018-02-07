Недавно ставших родителями супругов нашли убитыми в закрытой квартире

В одной из квартир на девятом этаже жилого дома в Павловском Посаде Московской области были найдены тела супругов с резаными ранами в области шеи, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Там же был обнаружен плакавший младенец. На место незамедлительно вызвали скорую помощь. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Удалось выяснить, что супруги стали родителями всего несколько дней назад. Семья решила на время переехать из Москвы в область к родственникам. При осмотре места происшествия специалисты установили, что квартира была закрыта изнутри на замок и щеколду. Ведется расследование уголовного дела по статье "Убийство двух или более лиц".