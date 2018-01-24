В Подмосковье загорелся склад с пластиком

Утром 24 января в региональное управление МЧС поступило сообщение о пожаре на складе пластика на Советской улице в поселке Молзино Ногинского района Московской области, передает телеканал "360". С места ЧП были эвакуированы 11 работников предприятия.
Информации о пострадавших не поступало. Работают специалисты МЧС.
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