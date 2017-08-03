Гибель российских туристов в Абхазии Уход Малахова с Первого канала Стрельба в Мособлсуде Интервью Эксклюзив

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Регионы

Жуткая давка из-за бесплатной каши попала на видео

Фото: кадр youtube.com
В Ижевске во время национального удмуртского праздника "Выль" началась давка в очереди за бесплатной кашей. Когда началась раздача пищи, пенсионеры образовали огромную очередь.
прочитано 687 раз

Некоторые из гостей торжества начали расталкивать людей, стоящих впереди. На ролике видно, как пожилые люди кричат, ругаются и отбирают друг у друга тарелки. Кто-то из присутствующих попытался привести толпу в себя, но на его слова никак не отреагировали. Видео опубликовал портал Izhlife.ru.

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Автор: Людмила Фоканова3 августа 2017, 21:40

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