Жуткая давка из-за бесплатной каши попала на видео
Некоторые из гостей торжества начали расталкивать людей, стоящих впереди. На ролике видно, как пожилые люди кричат, ругаются и отбирают друг у друга тарелки. Кто-то из присутствующих попытался привести толпу в себя, но на его слова никак не отреагировали. Видео опубликовал портал Izhlife.ru.
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