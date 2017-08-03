Жуткая давка из-за бесплатной каши попала на видео

В Ижевске во время национального удмуртского праздника "Выль" началась давка в очереди за бесплатной кашей. Когда началась раздача пищи, пенсионеры образовали огромную очередь.

Некоторые из гостей торжества начали расталкивать людей, стоящих впереди. На ролике видно, как пожилые люди кричат, ругаются и отбирают друг у друга тарелки. Кто-то из присутствующих попытался привести толпу в себя, но на его слова никак не отреагировали. Видео опубликовал портал Izhlife.ru.

яя



