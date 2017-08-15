В Ростове-на-Дону задержали топ-менеджера Сбербанка

Зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России Геннадия Мусиенко задержали сотрудники ФСБ. В отношении топ-менеджера вела расследование служба безопасности финансовой организации.
Правоохранители не раскрывают подробности операции по задержанию Мусиенко. Информация не разглашается в интересах следствия, передает РИА Новости.
Отмщение оказалось страшным
Провокационные снимки она опубликовала в соцсети Instagram
Певица родила первенца
На краундшифтинговой платформе Go Fund Me собирают деньги для предателя