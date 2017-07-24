На границе под Псковом задержали двух сурикатов

Российские пограничники в Псковской области задержали автомобиль, на котором из страны пытались вывезти двух сурикатов. Хозяин зверьков направлялся в Латвию.

Россельхознадзор не выдавал разрешение на вывоз животных, поэтому пограничники приняли решение их задержать, передает Flashnord. Обстоятельства происшествия устанавливает областное управление ведомства.