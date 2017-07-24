На границе под Псковом задержали двух сурикатов

Российские пограничники в Псковской области задержали автомобиль, на котором из страны пытались вывезти двух сурикатов. Хозяин зверьков направлялся в Латвию.
Россельхознадзор не выдавал разрешение на вывоз животных, поэтому пограничники приняли решение их задержать, передает Flashnord. Обстоятельства происшествия устанавливает областное управление ведомства.
Супружескую жизнь пара вела на расстоянии
Наследник актера сделал неожиданное заявление
Актер довольно грубо поздравил певицу с 40-летием
Действиями девушки заинтересовались правоохранители