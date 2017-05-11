Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
Как удалось
выяснить следствию, первому мальчику – Андрею – проломили череп, завернули тело
в ковер и утопили в местном озере под названием Чертово, болото-болотом. Чуть
позже исчез и второй приемный сын, Саша. Сразу после его исчезновения Крайновы
спешно распродали свое имущество и переехали в Краснодар. Там их и обнаружили
правоохранители. Но детей при них осталось только двое: родная дочь и приемная.
Старшая дочь Крайновых к тому времени выросла и жила своей жизнью в
Новокузнецке.
По словам Крайновых, Саша от них сбежал по дороге. При проверке показаний следствие выяснило, что Крайновы лгут. В итоге оказалось, что оба приемных мальчика мертвы и убийцы вначале попытались избавиться от тел, а потом и вовсе решили сбежать из поселка, чтобы окончательно замести следы.
Соседи уверены, что опекунство над сиротами семья взяла из корысти. За каждого приемного ребенка-инвалида государство выплачивает неплохие по поселковым меркам подъемные, плюс ежемесячно платит пенсию.
"Как вышло постановление Администрации Кемеровской области о поддержке семей, взявших на воспитание детей-инвалидов, так у нас прямо всплеск был. Этим постановлением увеличилось число льгот для семей, взявших таких детей, и плюс теперь предусмотрены единовременные выплаты, в некоторых случаях аж до 100 000", – рассказала "Комсомольской правде" начальница Органов опеки и попечительства Администрации Мысковского городского округа Надежда Аксенова.
Именно из местного детского интерната для умственно отсталых детей Крайновы взяли троих сирот. А когда дети стали обузой, от них было решено избавиться. Навсегда.
Сейчас судьбу Крайновых будет определять суд. Оставшаяся в живых шестнадцатилетняя приемная девочка вернулась в Мысковский интернат.
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