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Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Троих сирот-инвалидов взяла под свою опеку семья Крайновых из поселка Подобас, что в Кузбассе. Так у Евгении и Елены кроме собственных двоих детей появились приемные два мальчика и девочка из интерната для умственно отсталых детей, но вскоре один приемный ребенок был найден мертвым со следами насильственной смерти, второго приемного сына сожгли, девочку удалось спасти.
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Как удалось выяснить следствию, первому мальчику – Андрею – проломили череп, завернули тело в ковер и утопили в местном озере под названием Чертово, болото-болотом. Чуть позже исчез и второй приемный сын, Саша. Сразу после его исчезновения Крайновы спешно распродали свое имущество и переехали в Краснодар. Там их и обнаружили правоохранители. Но детей при них осталось только двое: родная дочь и приемная. Старшая дочь Крайновых к тому времени выросла и жила своей жизнью в Новокузнецке.

По словам Крайновых, Саша от них сбежал по дороге. При проверке показаний следствие выяснило, что Крайновы лгут. В итоге оказалось, что оба приемных мальчика мертвы и убийцы вначале попытались избавиться от тел, а потом и вовсе решили сбежать из поселка, чтобы окончательно замести следы.

Соседи уверены, что опекунство над сиротами семья взяла из корысти. За каждого приемного ребенка-инвалида государство выплачивает неплохие по поселковым меркам подъемные, плюс ежемесячно платит пенсию.

"Как вышло постановление Администрации Кемеровской области о поддержке семей, взявших на воспитание детей-инвалидов, так у нас прямо всплеск был. Этим постановлением увеличилось число льгот для семей, взявших таких детей, и плюс теперь предусмотрены единовременные выплаты, в некоторых случаях аж до 100 000", – рассказала "Комсомольской правде" начальница Органов опеки и попечительства Администрации Мысковского городского округа Надежда Аксенова.

Именно из местного детского интерната для умственно отсталых детей Крайновы взяли троих сирот. А когда дети стали обузой, от них было решено избавиться. Навсегда.

Сейчас судьбу Крайновых будет определять суд. Оставшаяся в живых шестнадцатилетняя приемная девочка вернулась в Мысковский интернат.

Автор: Алексей Минин11 мая 2017, 18:15

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