Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами

Троих сирот-инвалидов взяла под свою опеку семья Крайновых из поселка Подобас, что в Кузбассе. Так у Евгении и Елены кроме собственных двоих детей появились приемные два мальчика и девочка из интерната для умственно отсталых детей, но вскоре один приемный ребенок был найден мертвым со следами насильственной смерти, второго приемного сына сожгли, девочку удалось спасти.

Как удалось выяснить следствию, первому мальчику – Андрею – проломили череп, завернули тело в ковер и утопили в местном озере под названием Чертово, болото-болотом. Чуть позже исчез и второй приемный сын, Саша. Сразу после его исчезновения Крайновы спешно распродали свое имущество и переехали в Краснодар. Там их и обнаружили правоохранители. Но детей при них осталось только двое: родная дочь и приемная. Старшая дочь Крайновых к тому времени выросла и жила своей жизнью в Новокузнецке.



По словам Крайновых, Саша от них сбежал по дороге. При проверке показаний следствие выяснило, что Крайновы лгут. В итоге оказалось, что оба приемных мальчика мертвы и убийцы вначале попытались избавиться от тел, а потом и вовсе решили сбежать из поселка, чтобы окончательно замести следы.

Соседи уверены, что опекунство над сиротами семья взяла из корысти. За каждого приемного ребенка-инвалида государство выплачивает неплохие по поселковым меркам подъемные, плюс ежемесячно платит пенсию.

"Как вышло постановление Администрации Кемеровской области о поддержке семей, взявших на воспитание детей-инвалидов, так у нас прямо всплеск был. Этим постановлением увеличилось число льгот для семей, взявших таких детей, и плюс теперь предусмотрены единовременные выплаты, в некоторых случаях аж до 100 000", – рассказала "Комсомольской правде" начальница Органов опеки и попечительства Администрации Мысковского городского округа Надежда Аксенова.

Именно из местного детского интерната для умственно отсталых детей Крайновы взяли троих сирот. А когда дети стали обузой, от них было решено избавиться. Навсегда.

Сейчас судьбу Крайновых будет определять суд. Оставшаяся в живых шестнадцатилетняя приемная девочка вернулась в Мысковский интернат.