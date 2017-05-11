Омская няня избивала и кусала "гномиков"

В одном из детских садов Омска разразился настоящий скандал из-за работающей в нем сотрудницы. В соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что нянечка систематически избивала воспитанников ясельной группы "Гномики".

Об издевательствах над детьми 10 мая в группе "ЧП Омск" в социальной сети сообщила пользователь Анна Волоскович. Она написала, что с 1 сентября прошлого года малыши возвращались из садика с ушибами, ссадинами, шишками на голове, разбитыми губами и кровоподтеками.

По словам автора поста, воспитатели уверяли, что дети получили травмы во время игр или драк. Но 6 мая один из малышей рассказал родителям, что во время тихого часа, когда воспитателя нет в группе, няня их избивает. "Спящих кидает на пол, бьет подушкой по голове, кусает детей за части тела, пытается душить. Каждый раз это разные дети и способы нанесения телесных повреждений – также разные", – пишет Волоскович.

Она отметила, что некоторые воспитанники группы "Гномики" еще не умеют говорить или делают это плохо, поэтому не могут рассказать о происходящем в детском саду. Однако те, кто постарше, таки пожаловались на няню.

"Родители всех пострадавших детей заметили явное ухудшение психического состояния детей в период с ноября 2016 года по настоящее время", – пишет женщина. "К таким состояниям относятся: агрессия к окружающим, родственникам, нежелание идти в детский сад, панический страх при попытке уложить днем ребенка спать, плач по любому упоминанию похода в детский сад", – добавила она.

Шокирующую информацию проверят следователи, сообщается на официальном сайте областного следственного управления Следственного комитета России. Также проверку инцидента начали в областной прокуратуре.