"Потерянная" няня-убийца нашлась в психиатрической лечебнице

Осужденная за убийство своей четырехлетней воспитанницы в Москве уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова направлена в психиатрическую больницу. Няню, которую не так давно пыталась найти мать девочки, принудительно лечат в одном из стационаров с интенсивным наблюдением.

Постановлением Хорошевского суда от 24 ноября 2016 года Бобокулова была освобождена от уголовной ответственности. Оно не было обжаловано в апелляционном порядке и вступило в законную силу.

Сейчас в отношении няни-убийцы применяются принудительные меры медицинского характера. "Бобокулова распоряжением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России направлена на принудительное лечение в один из психиатрических стационаров специализированного типа с интенсивным наблюдением, расположенным на территории России", – цитирует официального представителя прокуратуры Москвы Елену Россохину РИА Новости.

Ранее стало известно, что мать убитой девочки Екатерина Мещерякова потребовала от прокуратуры раскрыть ей местонахождение Гюльчехры Бобокуловой. Она считает освобождение няни-убийцы от уголовной ответственности "незаконным и несправедливым". Мещерякова переживала, что Бобокулову могут отправить на лечение на ее родину, в Узбекистан.

По словам Россохиной, в прокуратуру Москвы обращение матери убитой девочки не поступало. Она подчеркнула, что по вопросу психического состояния Бобокуловой работала специальная комиссия из высокоспециализированных специалистов и оценку их заключению давал суд.

Как писали Dni.Ru, жестокое преступление произошло в начале марта 2016 года в Москве. 39-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, няня четырехлетней девочки, дождалась, пока родители и старший брат ее воспитанницы уйдут из дома, после чего обезглавила малышку и сожгла квартиру. При этом Бобокулова на стала скрываться от полицейских. Жуткое убийство вызвало большой общественный резонанс во всем мире.