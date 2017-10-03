Истязавший жену помор пытался задушить пасынка подушкой

В Архангельске суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который был признан виновным в систематическом избиении жены и семилетнего пасынка, передает Flashnord. Согласно версии обвинения, мужчина не только истязал членов своей семьи, но и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался убить сына супруги от первого брака. Ночью 15 сентября он вошел к нему в спальню и начал душить подушкой. Осуществить преступный замысел ему помешала жена, которая вбежала в комнату и оттолкнула от кровати мальчика. Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и три месяца.