Живи кто хочешь: Звезда Голливуда сдает в аренду свой Нью-Йоркский дом

Актриса Сара Джессика Паркер разместила в интернете информацию о том, что любой желающий может арендовать ее летнее поместье.



Хэмптонс – элитный пригород Нью-Йорка, в которой устремляются большинство жителей города с началом изнуряющей летней жары. Домиком в этом роскошном месте владеет и звезда фильмов "Марс атакует" и "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер.

То ли актриса уже сейчас знает, что отдохнуть из-за загруженности этим летом не получится, то ли крупные траты пробили солидную брешь в бюджете семьи... Но факт остается фактом: звезда Голливуда сдает в аренду свой Нью-Йоркский дом.

Летнее поместье Сары Джессики Паркер имеет площадь около 160 квадратных метров, три спальни и одну ванную. Тем, кто захочет прожить в доме все три летних месяца, придется выложить 95 000 долларов, что в пересчете на рубли составляет 7,6 миллиона рублей. Если этот срок слишком большой, можно арендовать эту элитную "дачу" всего на месяц. Заплати 45 000 долларов за июль или 35 000 долларов за август и живи кто хочешь.

К слову, это не первая авантюра с арендой, которую решила провернуть с этим загородным домом звезда первой величины. В конце прошлого лета она устроила акцию невиданной щедрости: выходные обошлись арендаторам всего в 20 долларов (Около 1600 рублей. – Прим. ред.). А в качестве дополнительного подарка Сара Джессика Паркер набила холодильник едой и забронировала столик в одном из лучших ресторанов Хэмптонса.

