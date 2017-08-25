В Москве построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек
Новый строительный объект будет возведен рядом с природно-историческим парком "Останкино". Наземную его часть будут занимать жилые дома высотой девять и более этажей.
Всего там разместится порядка 147 тысяч квадратных метров жилья. Проект предусматривает строительство детского сада на 120 мест и школы на 790 мест. Подземная часть комплекса будет состоять из парковки на 790 машино-мест и бомбоубежища, передает телеканал "360".
Как говорится в документах Москомархитектуры, объект гражданской обороны двойного значения типа ВУ-А-IV будет вмещать полторы тысячи человек. Бункер такого рода сможет обеспечить защиту москвичей от ударной волны ядерного взрыва на определенном расстоянии от эпицентра, светового излучения, проникающей радиации, осадков, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств.
Убежище IV класса относится к одному из самых легкозащищенных: такие бункеры выдерживают давление в 0,9 атмосфер на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабляют воздействие радиации. Ранее в столичном МЧС заявили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации имеющиеся бомбоубежища смогут вместить всех горожан.
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