Назван срок строительства жилья на месте Ховринской больницы

Столичные власти озвучили сроки строительства жилого квартала на месте заброшенной больницы в районе Ховрино. Высотки там появятся к 2020 году.

"Предельная стоимость строительства новых жилых объектов составляет 19 миллиардов рублей", – сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы. Высота жилых домов будет определена с помощью визуально-ландшафтного анализа.

