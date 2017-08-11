В Москве появился шедевр спортивной архитектуры

Реконструкция стадиона "Лужники" и прилегающей к нему территории стала важнейшим событием года. Глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин рассказал об успехах и трудностях, с которыми пришлось столкнуться в 2017 году.

Строительный комплекс Москвы прибавляет с каждым годом – объемы ввода в строй новых объектов все время растут. Речь идет и о метро, и о дорогах, и о жилье. 2017-й год стал для столичного градостроительного комплекса, с одной стороны – непростым, с другой – знаковым. Непростым – потому что погода серьезно мешала строителям. Затяжные дожди холодная весна и снег чуть ли не в начале лета внесли коррективы в работу метростроевцев. По словам Хуснуллина, единственный плюс такой аномальной погоды – хорошая, практически стопроцентная приживаемость деревьев и кустарников, которые высадили в парке "Зарядье".

Главным объектом, реконструкция которого завершается в этом году, Марат Хуснуллин назвал стадион "Лужники". По его мнению, он – ни что иное, как шедевр спортивного строительства. "Я был на многих мировых стадионах и могу сказать, что "Лужники" – один из самых лучших и качественных стадионов мира", – сказал руководитель стройкомплекса столицы.

Хуснулллин особо отметил, что во время масштабной реконструкции удалось сохранить исторический облик стадиона и при этом выполнить все требования FIFA к подобного рода спортивным сооружениям.

Кроме главной спортивной арены гигантская стройка в Лужниках включает в себя возведение 14-ти различных сооружений. Сейчас они находятся в разной степени готовности – от 40% до 95%. Марат Хуснуллин пообещал, что к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, все они будут готовы, а территория Лужников будет благоустроена.

В дни мундиаля "Лужники" примут семь матчей: на стадионе пройдут две главных баталии – игра-открытие и финал, а также три матча группового этапа, 1/8 финала и полуфинал.

Теперь стадион "Лужники" может вместить 81 тысячу зрителей, это на три тысячи больше, чем было изначально. Раньше вокруг футбольного поля были синие легкоатлетические дорожки. Их убрали, поэтому трибуны удалось максимально приблизить к футбольному полю и увеличить градус их наклона. 10% зрительских мест находились в "слепой" зоне, зрителям были видны лишь фрагменты поля. Теперь у болельщиков будет прекрасный обзор из любой точки.

От непогоды всех гостей обновленного стадиона защитит специальный козырек, который нарастили на 11 метров. На крыше заменили старый поликарбонат ржавого цвета на молочный. Особенность этого материала в том, что он пропускает солнечные лучи и идеально подходит для стадионов с натуральным травяным покрытием.

Интересно, что цвет трибун москвичи выбрали сами путем голосования на портале "Активный гражданин". Цвета кресел яркие и радуют глаз – желтый, красный, оранжевый. Есть места для маломобильных людей, VIP-персон и прессы. При этом на трибунах появилось сто корпоративных лож повышенной комфортности или так называемых скайбоксов.

Гордость стадиона – его поле, которое напоминает многоуровневый пирог из инженерных коммуникаций. Под травой – новейшие системы дренажа, подогрева и полива. На посев ушло 400 килограммов семян, а после того как высота травы достигла трех сантиметров, газон прошили специальной синтетической нитью, которая поддерживает корневую систему травы.

Марат Хуснуллин рассказал и о других подарках москвичам от градостроительного комплекса. Завершаются работы в парке "Зарядье", который появился на месте снесенной гостиницы "Россия". Там уже возвышается уникальный парящий мост – такого сооружения нет больше нигде в России.

Консоль в 70 метров длинной, без единой опоры, возведенная методом натяжных канатов, может выдержать вес трех тысяч человек. Но при испытаниях, которые, по словам руководителя стройкомплекса, прошли успешнее, чем предполагалось, на мост подняли 240 тонн груза. Сооружение испытано с восьмикратным запасом прочности.

Строительство метро в 2017 году идет фантастическими темпами: итогом 12-месячной работы станет ввод в эксплуатацию 19-ти станций и 40 километров подземки. Такого не было ни в советской, ни в российской истории. Не отстают от метростроевцев и дорожники – практически полностью завершена реконструкция МКАДа, строятся новые магистрали и развязки в Новой Москве, Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, Южная рокада.

Наконец, Марат Хуснуллин назвал знаковое событие 2017 года – старт масштабной программы реновации, аналогов которой нет в мире. Около миллиона москвичей в ближайшие 15 лет переедут из морально устаревших пятиэтажек в новые дома. Все жители хрущевок останутся жить в пределах своего района и получат квартиры большей площади.