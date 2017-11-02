Москвичи избавляются от квартир в новостройках

За последние полгода количество квартир в новых домах, которые хозяева решили продать, выросло на 57,8%. На данный момент, собственники выставили на вторичный рынок 3,4 тысячи позиций.

Еще в июне 2017 года этот показатель составлял чуть больше двух тысяч. А за последние три года, с лета 2014-го, количество новых квартир, которые хозяева решили продать, выросло почти на 300%. Сравнительная доля такой недвижимости на рынке, по отношению к общему предложению, сейчас составляет 9,8%.

Как считают специалисты агентства "Инком-Недвижимость", такая тенденция будет способствовать омоложению рынка. Аналитики уверены, что новые квартиры будут выигрывать конкуренцию у остального жилья. Согласно информации специалистов, сейчас девять из десяти предложений на вторичном рынке – квартиры в устаревшем жилищном фонде с низкими качественными характеристиками. Именно поэтому покупатели будут отдавать предпочтение современному жилью в новых домах.

Директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома рассказал, зачем владельцам квартир в новых домах избавляется от своего имущества. По его словам, вторичный рынок сейчас затопило жилье, которое покупалось как выгодная инвестиция. "Люди устали от кризисной турбулентности и уже не верят в "светлое будущее", в котором цены на жилье пойдут вверх Поэтому они предпочитают выйти на рынок сейчас, чтобы при продаже своей недвижимости остаться в плюсе, пока она не подешевела еще больше", – считает он.

По информации аналитиков, сейчас самая дешевая квартира в новостройке на вторичном рынке Старой Москвы стоит 3,2 миллиона рублей. Она находится в районе Марьино. Самым дорогим жильем в той же категории стала квартира в новом элитном доме в районе Арбат. Купить роскошные апартаменты можно за 306,8 миллионов рублей.