Успехи армии Центральноафриканской Республики вызывают информационное давление со стороны сил, сотрудничающих с боевиками. Так глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал слухи, появившиеся в СМИ.



Ранее на сайте "Эхо Москвы" появилась заметка по поводу ситуации в ЦАР. Авторы публикации считают, что присутствие в стране российских инструкторов, которых западная пресса зачастую приписывает к «ЧВК Вагнера», могло спровоцировать волну беженцев в одном из районов республики.

Иванов опроверг домыслы журналистов, отметив, что российские специалисты выполняют консультативную функцию в африканской стране, поэтому никак не могли спровоцировать переселение граждан:

"Во-первых, озвучить подобные обвинения может только тот, кто совершенно не понимает сути происходящих в ЦАР событий. Россияне никак не могут вызвать миграции, так как наша деятельность заключается в обучении".

Это не единственная подобная статья, посвященная событиям в республике, заявил глава СОМБ. Правительственные войска добились больших успехов в борьбе с радикальными группировками, которые вынуждены отступать из районов, где ведется добыча ценных полезных ископаемых. Отдельные СМИ поддерживают радикалов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

"Во-вторых, сейчас во французских СМИ выходит много публикаций про ситуацию в Бриа. Но публикуемая информация не соответствует действительности, FACA даже не проводит операций в этом районе. Но важно понимать, что там есть прииски и шахты, которые пытаются контролировать преступники и поэтому боевики постоянно хотят закрепиться в этом районе. Мирное население на рабских условиях они используют для добычи. Это большая проблема, которую ЦАР должна будет решить.

Судя по всему, сейчас идет информационное давление со стороны сил, поддерживающих боевиков, так как из-за успехов FACA в целом по стране, боевики рискуют потерять свой преступный заработок.

Является ли это частью информационной войны со стороны запада и их агентов? Да, конечно, но мы сталкиваемся с этим буквально каждый день, так же, как и вся наша страна", – заявил Иванов.

Александр Иванов предупредил об усилении информационного давления со стороны сотрудничающих с боевиками СМИ. В данном случае речь идет об элементе информационной войны, с которой наша страна сталкивается фактически ежедневно.