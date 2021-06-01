Зеленский заявил об угрозе "российского блицкрига" в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что неэффективность переговоров стран Нормандской четверки может привести к "российскому блицкригу" в Донбассе в случае обострения конфликта.
Глава государства подчеркнул, что все стороны сделали в рамках Нормандского формата "важные шаги", однако лидеры стран-участниц "четверки" не обсуждают иные темы, кроме донбасского конфликта. На переговорах не поднимаются вопросы Крыма, нового российского трубопровода и т.д. Кроме того, не обсуждаются темы партнерства или членства Украины в НАТО.
Украинский президент, кроме того, посетовал, что главы европейских стран выбрали путь "осторожной дипломатии" в отношении Кремля, не считая РФ участницей столкновений в Донбассе. По его мнению, в итоге это может стать причиной расширения территорий, находящихся под контролем ополчения, до административных границ Луганской и Донецкой областей.
Похожее мнение ранее озвучивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, несмотря на некоторое снижение напряжения, угроза "агрессивных действий" со стороны России все еще сохраняется, и до полной деэскалации обстановки в Донбассе пока далеко.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Любимый не хочет жениться
Что думаете по поводу Лукашенко?
Боюсь
Не могу начать новые отношения
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Непереносимость лактозы