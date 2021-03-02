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Политика
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал

Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал

Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался поздравлять бывшего президента СССР с днем рождения. 2 марта "отцу" перестройки Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет.
прочитано 1795 раз

Лидер коммунистов назвал период правления Михаила Горбачева "эпохой великого предательства". По его словам, первый президент СССР предал свою партию, сдал всех союзников и друзей. "Он сломал двухполюсный мир, который был абсолютно предсказуемым", – подчеркнул Геннадий Зюганов.

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Политик напомнил, что 17 марта 1991 года больше половины граждан проголосовали за сохранение СССР, за гарантии прав и свобод для людей любой национальности. Но вместо того, чтобы услышать волю народа, Горбачев отнял у людей права на жизнь, работу и доходы в одной стране, отметил Зюганов.

"Над ним должен был состояться реальный трибунал", – заключил лидер КПРФ.

Ранее в окружении Михаила Горбачева рассказали, что он отметит важное событие по видеоконференции в Zoom. Экс-президент СССР побеседует со своими близкими друзьями и соратниками, передает РИА Новости. Ожидается, что политик также выскажется о событиях, происходящих в стране и мире.

Напомним, Михаил Горбачев возглавлял СССР с 1985 и до его распада в 1991 году. После отставки он основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, Международный Зеленый Крест, а также стал одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

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Автор: 2 марта 2021, 10:23 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость642246
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Стоило ли угробить СССР ради сладкой жизни до 90 лет? Кому нужен словесный понос 90-летнего Горбачева? Зюганов чем от него отличается по делам?
Гость642275
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Все хороши. Хозяин-то один.Кормушка общая.А разговоры о "правде" - плата за их сытую жизнь..Пропасть уже не перепрыгнуть..
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