"Единая Россия" лидирует на думских выборах в Томске

Накануне в России прошел единый день голосования. Граждане выбирали глав регионов и депутатов местных законодательных собраний. Избирательные комиссии продолжают подсчет голосов.

Избирательная комиссия Томской области в понедельник опубликовала предварительные результаты обработки всех бюллетеней. Согласно обнародованным итогам голосования, на выборах в Думу Томска лидирует партия "Единая Россия". Она получила почти четверть голосов избирателей (24,47%).

В общей сложности, за единороссов проголосовали 17 695 человек. На втором месте находятся представители КПРФ с 17,55% голосов, а третью позицию удерживают "Новые люди" – у них 15,06% голосов. За ними следует ЛДПР с 14,43% голосов, а замыкает пятерку лидеров "Справедливая Россия", набравшая 11,21%. На шестой и седьмой строчках – "Яблоко" с 9,17% и "Партия Роста" с 5,33% голосов соответственно.

В избиркоме отметили, что все семь партий, участвующие в думских выборов, сумели преодолеть барьер в 5% голосов, что необходимо для попадания в городскую Думу.

"Единой России" удалось одержать победу в девяти из 27 одномандатных округов. КПРФ лидирует в шести округах, а "Справедливая Россия" и "Яблоко" получили по два округа. ЛДПР и "Новым людям" досталось по одному. Примечательно, что в оставшихся шести округах лидерами являются самовыдвиженцы, среди которых есть не менее двух представителей внесистемной оппозиции – члены регионального штаба Алексея Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Напомним, что 13 сентября в России прошел единый день голосования. Жители Томска выбирали депутатов в седьмой созыв городской Думы, состоящей из 37 парламентариев. 10 из них выбираются по партийным спискам, а остальные 27 – по одномандатным округам.