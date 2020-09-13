Выборы показали эффективность "Школы губернаторов"

Сразу шесть выпускников Высшей школы государственного управления возглавляют российские регионы по итогам сентябрьских выборов 2020 года. Такие итоги также служат очередным наглядным доказательством успеха кадровой политики президента России Владимира Путина.

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