В Белоруссии завершились выборы президента

В Белоруссии завершились очередные выборы президента страны. Результаты голосования пока неизвестны, однако уже сейчас люди готовы выходить на улицы для того, чтобы отстоять свои голоса.
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тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
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Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.