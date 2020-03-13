Премьера Канады отправили на карантин из-за подхватившей коронавирус жены

У супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо обнаружили коронавирус COVID-2019. Самочувствие первой леди страны ухудшилось после возвращения из Великобритании, сообщает телеканал "360".
Софи Грегуар-Трюдо сдала анализы, результат которых оказался положительным. Представители местных властей сообщили, что ее изолируют от общества до выздоровления. Главу правительства отправят на карантин, из-за чего он не сможет проводить личные встречи. Трюдо будет вести переговоры по телефону.
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