Лукашенко доигрался: в Белоруссии объявили о дефолте

В белорусских СМИ начинают осторожно рассуждать о последствиях в случае,
если Минск не сможет расплатиться по своим обязательствам. "Такое
впечатление, что кто-то аккуратно сдвигает "окно Овертона" в этом направлении,
готовя общество к тому, что в какой-то момент государство объявит себя банкротом",
– говорится в материале журналиста Дениса Лавникевича для издания
"БелГазета".
Мир готовится к глобальной рецессии: разгораются торговые войны США с Китаем и Евросоюзом, наступает кризис перепроизводства, отмечает автор. В таких условиях спрос на белорусские товары будет падать, полагает он.
Политика Лукашенко привела к тому, что от белорусской продукции начал закрываться даже российский рынок, констатирует Лавникевич. По его словам, тревогу бьют и в Нацбанке Белоруссии: в ведомстве заявили о высокой инфляции, низких темпах роста ВВП и невозможности выполнения утвержденного Лукашенко прогноза социально-экономического развития на текущий год.
Из-за больших объемов "плохих долгов", неопределенности с льготами на российские энергоносители экономисты начинают говорить о возможном дефолте в республике, пишет журналист. Он не исключает, что "виновной" в экономическом крахе Минск в конечном итоге назначит Москву.
Такой вариант выгоден как для внутреннего, так и для внешнего потребления, уверен журналист. Лукашенко сможет объяснить падение доходов и уровня жизни "вероломством братьев", а Запад в очередной раз будут убеждать в "вероломстве" русских, пояснил Лавникевич.
Впрочем, до президентских выборов в следующем году экономических потрясений в братской республике вряд ли можно ожидать. Лукашенко, очевидно, надеется переизбраться на новый срок. Возможный дефолт может поставить крест на его планах.
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