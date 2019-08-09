Лукашенко доигрался: в Белоруссии объявили о дефолте

Ситуация в белорусской экономике остается сложной. Сумма долгов республики в последние годы растет как на дрожжах, констатируют эксперты. Политика Александра Лукашенко может оставить соседнюю страну "у разбитого корыта", предупреждают аналитики.



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