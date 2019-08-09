Лукашенко доигрался: в Белоруссии объявили о дефолте

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Пятница 9 августа
Лента новостей
16:05
Работницу универмага Вербер "облизали" на шоу Малахова
15:53
В Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов
15:20
Двое пострадали: в Башкирии легковушка врезалась в дерево
15:16
"Получил по мордасам": Малежик сделал громкое заявление у гроба Березина
15:08
Сраженная наповал Кабаева: Мне хотелось убивать...
14:53
Инвестиции в развитие: АЭМЗ вдохнет новую жизнь в Балаковский завод
14:51
"Невинная кнопочка!": экс-участница "Дома-2" впервые показала новорожденного малыша
14:08
"Хочу как у нее!": Миддлтон "засветила" свои накачанные ноги
14:01
"Я заложница": откровенное интервью звезды "Моей прекрасной няни"
13:57
Сати Казанову ждет пополнение в семье
13:41
Кадыров рассекретил свою настоящую фамилию
13:28
"ЕР" разберется с навязыванием семьям лишних услуг по ипотеке
13:26
Легендарная Изабель Юппер представит в России новый моноспектакль
13:09
Названы основные симптомы появления рака
12:53
Ушедший сын Яковлевой снимался для "угара"
12:24
Роковое совпадение: больная раком Вербер умерла из-за раков на ужине
12:12
Экс-солистка группы Serebro кардинально сменила имидж
11:58
Красавец-сын раздавал добро Токарева прямо у гроба
11:25
"Немного тупая!": популярную модель "опустили" за феминистскую позицию
11:19
Молодой вдове стало плохо у гроба Токарева
10:47
Дочь Пригожина сильно похудела
10:32
"Все могло сложиться по-другому": Нельсон о проблемах со вторым мужем
10:31
Главные события Москвы
09:45
Экс-супруг Климовой расщедрился на отпуск для всей семьи
09:23
Раскрыт секрет романа Виторгана и Нинидзе
09:15
"Невоспитанное выражение!": сын Галкина накинулся на сестру
09:13
После взрывов в деревне под Ачинском снова вспыхнул пожар
08:24
Скандальная Собчак растаяла в объятиях Тарантино
08:22
Сын рассказал о состоянии сраженного инсультом Алена Делона
06:38
"Проверено на себе": Высоцкая посетовала на неприятные закономерности
04:06
Пышногрудая певица намекнула на свое интересное положение
02:11
В центре Магадана застрелили медведя
00:20
"Чувства уже остывают": замужняя Хилькевич сделала неожиданное признание
21:55
Федеральные каналы прервали вещание из-за штормового предупреждения
21:53
"Перекроила лицо": Чехова урезонила недоброжелателей
21:41
"Что скажет Бульдог?!": игривая Асмус раскинулась на кровати в кружевном белье
21:35
ФАН продолжит знакомить читателей с правдой об оппозиции вопреки блокировке на "Википедии"
21:25
В Москве в ДТП пострадал мотоциклист
21:14
"Сами виноваты": Водонаева отбрила умоляющую о помощи жертву
21:10
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие
20:53
В Подмосковье задержали заснувшего за рулем наркоторговца
20:46
"Были ссоры и расставания": появились подробности отношений Рыбина и Сенчуковой
20:32
"Неплохо сохранился!": Малахов обнажил сексуальный торс
20:22
Тарантино назвал любимого российского режиссера
20:12
"Молодой бойфренд": Канделаки спровоцировала разговоры о разводе
20:04
Мифы о мусоре: старые проблемы на новый лад
20:02
"Инцест какой-то!": Бледанс выложила постельное фото с с сыном
19:50
Стала известна зарплата российских космонавтов
19:24
"Сработала генетика": народ спорит из-за сына Рудковской и Плющенко
18:56
Известный режиссер скончался в возрасте 90 лет
18:38
"Работала посудомойкой, теперь приехала": Алибасов вылил ушат грязи на дочь Федосеевой-Шукшиной
18:24
Москвичей предупредили о шквалистом ветре и ливне
18:06
В Архангельске на детей обрушилась кровля здания
17:54
"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление
17:25
В Удмуртии незаконно срубили десятки деревьев
17:13
"Один в один": Галкин нашел себе новую Пугачеву за рубежом
17:09
Центр Сергея Курехина в Петербурге реконструируют
16:53
В Подмосковье вандалы подожгли детскую площадку
16:37
"Опозорилась": оскорбленная знаменитость не позвала Вайкуле
16:37
В России резко подорожал хлеб
16:31
"Прекрасна и свежа!": Кожевникову "облизали" с ног до головы
16:26
Мать рассказала о состоянии Корчевникова после аварии
15:54
Перекошенная Боня бросилась к врачам после "уколов красоты"
15:49
Пять миллионов за гимн: вскрылись нескромные запросы выскочки Бузовой
15:47
Правдоруб Садальский сделал публичное признание в любви
15:29
В Башкирии пьяный мужчина попытался ограбить бар
15:23
Бывшая жена вытянула из Тарасова миллионы
15:22
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 августа 2019 года
14:47
Объявлено об опасности Крымского моста после массовой гибели
14:47
Народ в ужасе бежит от гроба Токарева
14:32
Джигарханян возбудился от силиконовой груди новой молодой подружки
14:25
Пасынок о смерти Валентина Гафта
14:02
Райское наслаждение: Виктория Романец проводит время на Бали
13:56
Володин проверил готовность аэропорта Гагарин
13:52
В Архангельской области взорвалась воинская часть
13:46
Гурцкая трогательно почтила память Вербер
13:16
Народ распек пополневшую Елену Летучую
13:10
Поддатый Солнцев набросился на известного артиста
12:44
Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ
12:28
"Без нее мне очень плохо": Порошина страдает по умершей матери
12:16
"Я плакала и ликовала": Исаева в отсутствие мужа уединилась с Филиппом
12:09
Фадеев выступил после заявления брошенной Наргиз
11:42
Лучше места не нашлось: семья устроила прощание с Токаревым в химической лаборатории
11:40
Кейт Миддлтон и принц Уильям резко изменили планы из-за смертельной опасности
11:36
Жена Джигурды сделала громкое заявление
11:35
В "ЕР" вступились за беременную соотечественницу из Казахстана
11:26
Богомолова перекосило рядом с Собчак
10:54
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
10:31
"Это залет": Богомолов женится на Собчак из-за беременности
10:02
"Работы нет, девушки тоже": как живет Степанов из "Обитаемого острова"
09:57
Россиянам позволят работать из дома
09:08
Беременная третьим ребенком Мила Йовович испытала дикий ужас
08:45
Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями
08:27
"Елизавета прекрасная": дочь Галкина восхитила народ королевским видом
08:26
Под Новороссийском автобус и автомобиль рухнули в обрыв после ДТП
06:24
Караулова без лифчика вызвала оторопь
04:07
Шейк провоцирует нового бойфренда эротическими фотографиями
02:38
"Ты невероятная!": Агаларов ласково поздравил любимую супругу
00:12
"Никакой сексуальности": Ольгу Серябкину разгромили за новый образ
21:55
Умерла вдова актера Анатолия Кузнецова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Инвестиции в развитие: АЭМЗ вдохнет новую жизнь в Балаковский завод
Фракция "ЕР" поддержала расследование иностранного вмешательства в российские выборы
"Скрывать ничего не буду": Цымбалюк-Романовская ждет допроса об аферах и Джигарханяне
Володин осмотрел обновленную набережную Волгограда
Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ
София Ротару озвучила странный каприз
Политика

Лукашенко доигрался: в Белоруссии объявили о дефолте

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Ситуация в белорусской экономике остается сложной. Сумма долгов республики в последние годы растет как на дрожжах, констатируют эксперты. Политика Александра Лукашенко может оставить соседнюю страну "у разбитого корыта", предупреждают аналитики. 
прочитано 894 раза

В белорусских СМИ начинают осторожно рассуждать о последствиях в случае, если Минск не сможет расплатиться по своим обязательствам. "Такое впечатление, что кто-то аккуратно сдвигает "окно Овертона" в этом направлении, готовя общество к тому, что в какой-то момент государство объявит себя банкротом", – говорится в материале журналиста Дениса Лавникевича для издания "БелГазета".

ПО ТЕМЕ

Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина

"Удар в спину": Лукашенко объявил войну Путину

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Мир готовится к глобальной рецессии: разгораются торговые войны США с Китаем и Евросоюзом, наступает кризис перепроизводства, отмечает автор. В таких условиях спрос на белорусские товары будет падать, полагает он.

Политика Лукашенко привела к тому, что от белорусской продукции начал закрываться даже российский рынок, констатирует Лавникевич. По его словам, тревогу бьют и в Нацбанке Белоруссии: в ведомстве заявили о высокой инфляции, низких темпах роста ВВП и невозможности выполнения утвержденного Лукашенко прогноза социально-экономического развития на текущий год.

Из-за больших объемов "плохих долгов", неопределенности с льготами на российские энергоносители экономисты начинают говорить о возможном дефолте в  республике, пишет журналист. Он не исключает, что "виновной" в экономическом крахе Минск в конечном итоге назначит Москву.

Такой вариант выгоден как для внутреннего, так и для внешнего потребления, уверен журналист. Лукашенко сможет объяснить падение доходов и уровня жизни "вероломством братьев", а Запад в очередной раз будут убеждать в "вероломстве" русских, пояснил Лавникевич.

Впрочем, до президентских выборов в следующем году экономических потрясений в братской республике вряд ли можно ожидать. Лукашенко, очевидно, надеется переизбраться на новый срок. Возможный дефолт может поставить крест на его планах.  

Автор: 9 августа 2019, 15:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

украинизация - это предательство
Ответить
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
очередная наркотическая вонища от гавнииища.вру!!
Плесень! Ты НИКОГДА не отвечаешь НАПРЯМУЮ на мои посты. БОИШЬСЯ!

А тем временем для тебя плесень

Ну что ты плесень
Свой нос повесил?
Что ты сопли распустил?
Ну ты плесень педофил!
украинизация - это предательство
Ответить
Плесень! Ты НИКОГДА не отвечаешь НАПРЯМУЮ на мои посты. БОИШЬСЯ!

А тем временем для тебя плесень

Ну что ты плесень
Свой нос повесил?
Что ты сопли распустил?
Ну ты плесень педофил!
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
очередная наркотическая вонища от гавнииища.вру!!
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленский пообещал окончательно уничтожить Украину
Скрутили и посадили в машину: задержан экс-президент Киргизии
Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко

Шоу-бизнес

На похоронах Токарева неожиданно всплыла настоящая причина его смерти
Сенсационные подробности конфликта Наргиз и Фадеева
"Получил по мордасам": Малежик сделал громкое заявление у гроба Березина
Сраженная наповал Кабаева: Мне хотелось убивать...

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление

Звезда приняла важное решение
Шоу-бизнес

Скандальная Собчак растаяла в объятиях Тарантино

Эксперт поделился своим мнением
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы Serebro кардинально сменила имидж

Певица изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

"Немного тупая!": популярную модель "опустили" за феминистскую позицию

Интересные детали случившегося

Гороскоп

Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие
"Были ссоры и расставания": появились подробности отношений Рыбина и Сенчуковой
"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем

Фоторепортажи

Богомолова перекосило рядом с Собчак
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru