Перепуганный Зеленский окончательно прогнулся перед Западом

На улучшение жизни при новом президенте украинцам надеяться не стоит. Владимир Зеленский и его окружение, напуганные перспективой остаться без кредита от МВФ, возобновили переговоры с организацией. О социальном государстве на Украине можно забыть, констатируют эксперты.



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