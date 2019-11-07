Перепуганный Зеленский окончательно прогнулся перед Западом

В годы президентства Виктора Януковича Украина не взяла ни копейки у Международного валютного фонда. Тем не менее страна развивалась, экономика роста, отметил в эфире ютуб-канала "ПолитВера" политолог Александр Скубченко.
По его словам, в те годы Украина худо-бедно, но пыталась строить социально ориентированную рыночную экономику. А в последние пять лет западные кредиты заняли центральное место в жизни страны. С приходом Владимира Зеленского ничего не изменилось.
"Все задачи кабинета министров сводятся к одному: есть картина по макроэкономическим показателям, сколько должно быть денег в бюджете – МВФ говорит: вот эту сумму вы можете потратить. Все", – сказал Скубченко.
Журналисты выразились лаконичнее. "Украина легла под МВФ, угробив социальную экономику" – с таким хлестким заголовком вышел материал в издании "ПолитНавигатор".
Звонит зеленский в МВФ :— Juliya (@SkrepkaPu) November 5, 2019
- алло, международный валютный фонд?
- да!
- а переведите мне деньги
- переводим : деньги это "money"
За время независимости Украина накопила долгов на 76 миллиардов долларов, из них 13 миллиардов задолжав МВФ. С финансовой организацией Киев сотрудничает с 1994 года.
Аппетиты МВФ растут. Он настойчиво давит на Украину и требует начать распродажу ее последнего ценного актива – миллионов гектаров плодородных черноземов. В сентябре Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в Верховную раду.
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