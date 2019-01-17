Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
Российский лидер поблагодарил Александра Вучича, а щенка назвал симпатягой. За время пребывания Путина на посту президента и премьер-министра ему несколько раз дарили собак: это делали нынешний министр обороны Сергей Шойгу, японские власти и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Владимир Путин 17 января прилетел в Сербию с официальным визитом. С президентом Вучичем они обсуждали сотрудничество в энергетической, транспортной, культурной и других сферах. Перед началом переговоров президент России показал главе Сербии лимузин Aurus проекта "Кортеж".
Как писали "Дни.ру", за день до визита Владимира Путина в Белград был раскрыт план покушения на российского президента. В городе Нови-Пазар в 200 километрах от Белграда был задержан 21-летний исламист Армин Алибашич.
Пока Путин проводит долгие и обстоятельные переговоры с Вучичем, его ждет Паша pic.twitter.com/5T3sZzEiTo— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019 г.
При себе он имел винтовку с оптическим прицелом, а в квартире ваххабита сыщики нашли оборудование и материалы, необходимые для изготовления взрывных устройств. Террорист уже собрал одну бомбу и хотел взорвать ее в день прибытия российского президента в Белград.
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