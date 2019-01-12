Украинцы пришли в ужас от растущей поддержки Путина

В Варшаве состоялась встреча вице-премьера Италии Маттео Сальвини и главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Украинские эксперты нашли в этом "русский след" и пришли в настоящий ужас.

С каждым годом политическая аналитика на Западе становится все более странной и запутанной. Кажется, что эксперты просто пытаются любыми способами найти или придумать у тех деятелей, которые им не нравятся, связь с Россией и на этом основании сделать какие-то страшные выводы. Не отстает, а порой и обгоняет, своих западных соседей в этом вопросе Украина.

Так, журналист Виталий Портников увидел во встрече двух европейских политиков увеличение поддержки Путина в Европе и на этом основании предсказал Украине незавидную участь. В соответствии со всеми канонами западной мысли он назвал людей, пытающихся обуздать бесконтрольную миграцию и обеспечить процветание своим странам, правыми популистами.

Впрочем, напугал он украинцев, это не самое страшное. "То, что на самом деле объединяет Сальвини и его соратников правых популистов – это симпатии к Путину, а то и прямая финансовая зависимость от Кремля. Это – а вовсе не борьба с бюрократией и миграцией – и есть философия нового возможного объединения в Европарламенте", – заявил эксперт со страниц издания "Эспрессо".

Он заявил, что те политики, которые отказываются выделять солидные транши на поддержку стран Восточной Европы, оставляя эти деньги для своих собственных граждан, заботятся не о своих избирателях, а разыгрывают тонкую геополитическую игру в пользу России. "Их логика понятна: они просто обязаны облегчить Москве возвращение ее "традиционной" сферы влияния в бывших социалистических странах", – удивил журналист своим выводом.

Он также дал совет главе правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому. Дескать, нельзя встречаться и обсуждать рабочие вопросы с вице-премьером Италии. "А от Сальвини нужно шарахаться как от чумы!", – подчеркнул Виталий Портников.

Отметим, президент России Владимир Путин, выступая на многочисленных международных мероприятиях, неоднократно замечал, что взаимоотношения стран должны строиться на взаимовыгодном сотрудничестве и учете интересов всех участников процесса. В этом смысле поддержка идей российского лидера, действительно, растет в Европе с каждым днем.