Премьер-министр Грузии подал в отставку

Руководитель правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Глава кабинета министров сделал заявление на чрезвычайном брифинге.
"Я вижу настрой в команде и принимаю решение как любой руководитель команды", – цитирует премьера "Sputnik Грузия". Квирикашвили возглавлял правительство страны с 2013 года.
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