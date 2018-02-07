Японию возмутили российские военные на Курилах

Токио выразил протест Москве в связи с российскими военными учениями на южных Курилах. Вместе с тем японские власти отметили, что это не помешает намеченному на май визиту премьера Синдзо Абэ в Россию.

Учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям на южных Курилах приведут к усилению присутствия России на островах, заявили в Токио. Японские власти выражают сожаление по этому поводу, заявил министр иностранных дел Таро Коно, выступая в парламенте.

Япония претендует на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Присоединение этих островов, которые в Токио называют северными территориями, японцы сделали условием для заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В Москве же неоднократно заявляли, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними оформлен по всем канонам международного права и пересмотру не подлежит.

В учениях, которые начались на южных Курилах 6 февраля, участвуют свыше двух тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ. Запланирована высадка вертолетно-штурмовой группы на один из курильских островов, передает РИА Новости.

Публикация от Сахалин ☆ Южно-Сахалинск (@yuzhno_sakhalinsk) Фев 1, 2018 в 11:30 PST

Как отметил глава МИД Страны восходящего солнца, вопрос о маневрах не затрагивали на встрече заместителей российского и японского министров Игоря Моргулова и Такэо Мори, которая прошла в Токио. Об учениях стало известно по окончании переговоров, где обсуждались проблемы совместной работы в сельскохозяйственном секторе южных Курил. Кроме того, эта информация не помешает запланированному визиту премьер-министра Японии. Синдзо Абэ отправится в Москву в мае – если позволят обстоятельства.