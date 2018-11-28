Спикер парламента Словакии заявил о недоверии властям Украины

Председатель парламента Словакии Андрей Данко заявил о возможности искажения официальным Киевом информации о воскресном инциденте в Керченском проливе. Законодатель не стал исключать манипулирования украинскими властями мировым общественным мнением.



"Украина нас уже однажды обманула – с якобы мертвым журналистом", – заявил Данко в эфире братиславского радио Expres. Законодатель имел в виду "убийство" российского корреспондента Аркадия Бабченко в Киеве. Его считали мертвым трое суток, после чего украинские спецслужбы заявили, что это была инсценировка.

Спикер парламента Словакии высказал опасение, что украинские политики в случае с инцидентом у Керчи снова могли пойти на манипуляции. "Вызывает сомнение, что в течение одного дня все поняли, какая сторона плохая", - подчеркнул Данко.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 ноября, три судна украинских ВМС вторглись в территориальные воды России. Корабли не реагировали на предупреждения береговой охраны России и на предложение принять на борт лоцмана.

Позже суда из Незалежной были задержаны и доставлены в порт Керчь. Против нарушителей возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы. Россия назвала произошедшее провокацией, а на Украине ввели военное положение.





Стоит отметить, что председатель словацкого парламента Андрей Данко высоко ценит роль России в системе международных отношений и обеспечении глобальной безопасности. Политик уверен, что без Москвы невозможно гарантировать стабильность в Европе.

"Без сильной России невозможен мир. Вы – составная часть мировой безопасности, нравится это кому-то или не нравится. Стабильность в Европе невозможно строить без мировых держав", – заявил спикер парламента Словакии в ходе официального визита в Россию в ноябре прошлого года.