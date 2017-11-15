Словакия видит в России гаранта мировой безопасности

Сильная Россия – составная часть мировой безопасности. Без нее гарантировать стабильность в Европе невозможно, убежден спикер парламента Словакии.

Андрей Данко впервые посещает Москву в качестве председателя Национального совета Словацкой Республики. Он и ранее неоднократно высказывался о необходимости восстановления нормальных отношений между Евросоюзом и Россией, выступал противником антироссийских санкций.

"Без сильной России невозможен мир. Вы – составная часть мировой безопасности, нравится это кому-то или не нравится. Стабильность в Европе невозможно строить без мировых держав", – заявил Данко, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Спикер словацкого парламента выразил благодарность за все жертвы советских воинов, которые погибли на территории Словакии и подчеркнул, что в стране заботятся о памятниках времен Великой Отечественной войны. "Словакия всегда с уважением относилась к героизму советских воинов, которые сражались на территории нашей страны", – сказал глава Нацсовета.

Политик также подчеркнул, что Россия для Словакии – один из самых важных торговых партнеров. В последние годы товарооборот между странами вырос, идет сотрудничество в области образования, культуры. В этой связи политик напомнил о договоренности по взаимному признанию дипломов вузов Словакии и России.

"Тот факт, что Словакия будет взаимно признавать дипломы и расширит обмен, радует. Учиться в ваших вузах, которые являются лучшими – вопрос престижа", – отметил Андрей Данко. Также, по его словам, Словакия заинтересована в развитии преподавания русского языка. "Знание языков сближает и открывает новые возможности. Если люди будут понимать друг друга, народы будут сближаться и не будет проблем", – уверен парламентарий.

Андрей Данко призвал российских депутатов "развивать славянский мир". По словам главы словацкого Нацсовета, это исключительное объединение, которое появилось неслучайно. Чувство принадлежности к нему, как отметил Данко, позволяет преодолевать сложные периоды в истории.

Напомним, в понедельник, 13 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. Они, в частности, обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты в сфере культуры, образования и спорта и договорились развивать межпарламентский диалог. Тогда же Володин предложил главе словацкого парламента выступить перед депутатами.

Таким образом, после долгого перерыва, возобновляется традиция выступлений председателей зарубежных парламентов в Госдуме. Напомним, 12 июля в Государственной Думе произнесла речь председатель нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан.

Дипломатическим отношениям между Россией и Словакией в следующем году исполняется 25 лет. Активно развиваются межпарламентские связи двух стран. Начиная с 1993 года было около двадцати взаимных визитов парламентских делегаций на разных уровнях. Председатель Национального совета Словакии в последний раз приезжал в Россию в феврале 2014 года – тогда пост занимал Павол Пашка.