Путин уволил губернатора Самарской области

Николай Меркушкин снят с должности губернатора Самарской области. Он назначен спецпредставителем президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, передает RT.

Временно исполняющим обязанности главы области стал Дмитрий Азаров. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Кадровые перестановки в руководстве области прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Рад за Самару", – цитирует его "Газета.ru". Глава нижней палаты парламента уточнил, что Азаров прошел очень хорошую школу: он занимал должность мэра, был членом Совета Федерации и знает специфику работы в регионах, обладая при этом кругозором федерального политика.