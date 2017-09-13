Володин: Мой кандидат – Владимир Путин
"Мой кандидат один – Владимир Владимирович Путин. Вот по-другому и не мыслю и считаю, что это тот человек, который уже и делом, и жизнью своей доказал свою любовь к стране и эффективное решение вопросов по общему благосостоянию граждан и преодолению кризиса. Поэтому нам надо дорожить тем, что у нас есть", – заявил Володин.
Спикер Думы подчеркнул, что возможность выдвижения его самого на выборах придумали журналисты, сообщает "Интерфакс".
Выборы президента России пройдут в 2018 году. Действующий глава государства не объявлял о выдвижении своей кандидатуры. В этом году журналисты дважды задавали Владимиру Путину вопрос о его участии в президентской гонке. В начале сентября на саммите БРИКС в Китае глава государства сказал, что те, кто хотят участвовать в президентской гонке, в установленное законом время об этом скажут.
"Я уже говорил и могу сказать еще раз. У нас, как только предвыборную кампанию объявляют, все перестают работать. Знаю не понаслышке. Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать. Работать надо сейчас", – сказал Путин.
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