Из Молдавии депортировали российского аналитика

В аэропорту столицы Молдавии сотрудники спецслужб задержали заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича. Гражданин России будет депортирован в Москву.
Известно, что Покатович направлялся в Тирасполь. Приезд представителя аналитического центра был запланирован в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и России в области финансово-экономического аудита, сообщили в Министерстве иностранных дел Приднестровья.
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