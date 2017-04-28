Буша-старшего выписали из больницы

Бывший президент США Джордж Буш-старший выписался из больницы. О состоянии здоровья рассказал представитель политика Джим Макгрэт, передает "Газета.ru".
По его словам, Буш-старший рад оказаться дома. Напомним, политик был госпитализирован в середине апреля с жалобами на кашель – врачи диагностировали пневмонию.
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