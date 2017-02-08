Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают, что для страны жизненно необходимо восстановить нормальные отношения с Россией, об этом заявил президент страны Игорь Додон во время своего второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском.

К визиту недавно вступившего в должность президента Молдавии Игоря Додона в Брюссель было приковано особое внимание. Это был второй визит лидера страны за ее пределы, первую официальную поездку Додон совершил в Россию. Поэтому наблюдатели и эксперты в Европе ждали – какой в итоге путь выберет Кишинев, ведь надежды граждан Молдавии на светлое европейское будущее себя не оправдали. Число сторонников евроинтеграции в стране с 2009 года сократилось с 68% до 38%.

Додон не случайно выбрал Брюссель для того, чтобы сообщить очевидное: на экономике Молдавии крайне отрицательно сказалась потеря российского рынка, который в течение нескольких лет был главным для Молдавии. "Я ясно дал понять, что теперь для Молдавии является жизненно важным восстановление отношений с Российской Федерацией, и в этом контексте я предложил трехсторонние переговоры между ЕС, Молдавией и Россией", – написал президент у себя на странице в соцсети во время визита в столицу Евросоюза.

На самой же встрече с главой Совета Европы Дональдом Туском Додон тоже сделал важное заявление. Он пообещал, что поддержит отмену соглашения об ассоциации с ЕС в случае, если в Молдавии будет проведен соответствующий референдум. Таким образом, делают вывод наблюдатели, Молдавия медленно, но верно склоняется в сторону Москвы, а Туску не удалось уговорить Додона от сближения с Россией.

Кстати, из России Игорю Додону уже делали соответствующие знаки: еще в декабре 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин посоветовал правительству Молдавии вернуться в экономический союз с Россией. Вероятно, в Кишиневе не оставили эти слова без внимания. Dni.Ru писали, что в конце прошлого года со здания резиденции президента Молдавии Игоря Додона исчез флаг Евросоюза, который появился там при прошлом главе государства Николае Тимофти. Официально власти не стали распространяться на эту тему и объяснять, почему было принято такое решение, но его политический подтекст был очевиден.

Социалист Игорь Додон победил на президентских выборах в Молдавии в ноябре 2016 года. Это были первые всенародные выборы президента, которого до этого избирал парламент. Свою кампанию Додон построил на заявлениях о необходимости наладить стратегические отношения с Москвой, присоединить Молдавию к Евразийскому экономическому союзу и прекратить процесс евроинтеграции.

Но проблема выполнения этих громких планов заключается в том, что Молдавия – парламентская республика, где полномочия президента ограниченны, а внутренние политические противоречия не раз выплескивались на улицы. Большинство органов власти в стране находятся под контролем прозападных сил, а это значит, что выполнить свои обещания Додону будет непросто: он столкнется с сильным противодействием парламентского большинства и своего же правительства.