Бойня в Донбассе обеспокоила генсека ООН

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Антониу Гутерреш, который возглавил ООН после Пан Ги Муна, отреагировал на возобновление широкомасштабных боевых столкновений при атаке подконтрольных Киеву силовиков на позиции ополчения Донбасса. "Генеральный секретарь крайне обеспокоен напряженной ситуацией и активизацией боев на востоке Украины", – цитирует РИА Новости официального представителя генсека ООН Стеффана Дюжаррика. Он также призвал все стороны незамедлительно прекратить огонь и обеспечить гуманитарный доступ в район.
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