Бойня в Донбассе обеспокоила генсека ООН

Антониу Гутерреш, который возглавил ООН после Пан Ги Муна, отреагировал на возобновление широкомасштабных боевых столкновений при атаке подконтрольных Киеву силовиков на позиции ополчения Донбасса. "Генеральный секретарь крайне обеспокоен напряженной ситуацией и активизацией боев на востоке Украины", – цитирует РИА Новости официального представителя генсека ООН Стеффана Дюжаррика. Он также призвал все стороны незамедлительно прекратить огонь и обеспечить гуманитарный доступ в район.

