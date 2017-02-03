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Как Трамп может повлиять на выборы в России

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До, во время и уже после выборов президента США многие политологи рассказывали, что определенное влияние на ход избирательной кампании тем или иным способом оказала Россия. Как бы то ни было, на своих дебатах кандидата говорили о Москве едва ли не чаще, чем о внутренних проблемах. Эксперты считают, что новый глава Белого дома теперь может оказать косвенное влияние уже на выборы президента России.

"На чем будет фокус: на внешней или внутренней политике? Это зависит не только от развития ситуации в стране", – цитирует URA.Ru директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова. "Мы – часть большого мира, в котором происходят постоянные и труднопредсказуемые изменения", – добавил он. И во многом внешнеполитические условия зависят от действий Вашингтона.

"В конце концов, США возглавил самый непредсказуемый политик. Поэтому мы предсказуемо ожидаем непредсказуемости. И, конечно, это наложит большой отпечаток на российские выборы 2018 года", – подчеркнул Валерий Федоров.

3 февраля 2017, 20:24

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