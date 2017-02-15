Трамп нашел замену сбежавшему советнику

Президент США Дональд Трамп выбрал себе нового советника по национальной безопасности. Почетная должность была предложена вице-адмиралу Роберту Гарварду.

Источники Reuters, знакомые с ситуацией, не уточняют, что ответил главе государства высокопоставленный военный. Известно, что Гарвард занимал пост замкомандующего Центрального командования, а также был заместителем командующего Совместного командования специальных операций США и Межвидового командования Вооруженных сил США.