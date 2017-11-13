Хакеры нанесли сокрушительный удар по Вашингтону

Группа "Теневые хакеры" (Shadow Brokers) потрясла самые основы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Взломаны коды хакерских инструментов, которые АНБ использовало для шпионажа за другими странами. Пресс-служба агентства пытается сохранить лицо – в то время как эксперты заявляют, что потери, понесенные службой, серьезнее, чем от разоблачений Сноудена.

Эдвард Сноуден в своем "сливе" обнародовал кодовые слова, тогда как Shadow Brokers – сами коды, объясняют специалисты серьезность нанесенного АНБ ущерба. Хотя, в отличие от случая с беглым аналитиком агентства, особого внимания прессы последнее происшествие не удостоилось.

Случилось все еще весной прошлого года. Как пишет The New York Times, эксперт АНБ по кибербезопасности Джейк Уильямс проводил семинар в Орландо, Флорида. Однажды, проверив Twitter, он с ужасом обнаружил, что оказался в центре "одного из худших крахов системы безопасности, которые когда бы то ни было постигали американские спецслужбы".

Ранее Уильямс рассказал в корпоративном блоге о загадочной группе Shadow Brokers. Теперь же обнаружил послание от хакеров, которые идентифицировали засекреченного сотрудника как бывшего члена хакерской группы АНБ – Tailored Access Operations (T.A.O.). Кроме того, Shadow Brokers сообщили некоторые технические детали, которые свидетельствовали, что они знают о проведенных им совершенно секретных хакерских операциях.

Масштабное расследование длится уже 15 месяцев. Его ведут контрразведывательное подразделение агентства, известное как Q Group, а также ФБР. Однако до сих пор власти не знают, стало ли АНБ жертвой блестяще выполненного взлома или "слива" информации изнутри.

"В штаб-квартире агентства в Мэриленде и его кампусах по всей стране его сотрудников подвергают допросу на детекторе лжи и отстраняют от работы. Идет охота на оборотней, связавшихся с Shadow Brokers. Большую часть арсенала агентства все еще заменяют, и это тормозит его операции. Боевой дух упал, и опытные специалисты уходят на более высокооплачиваемые работы – в том числе в фирмы, защищающие компьютерные сети от вторжений с использованием слитых инструментов АНБ", – говорится в статье. Пресс-служба агентства тем временем заявляет, что оно по-прежнему самое сильное в мире: об этом, мол, свидетельствует огромное число желающих поступить к ним на работу.

Как сообщается, с 2015 года уже трое сотрудников агентства арестованы за кражу засекреченных файлов. Однако есть опасения, что как минимум один "сливщик информации" может оставаться на месте. Большинство экспертов соглашаются: вред, нанесенный группой Shadow Brokers, намного превосходит ущерб, который потерпела американская разведка от Эдварда Сноудена – бывшего подрядчика АНБ, убежавшего из страны с четырьмя ноутбуками секретных материалов в 2013 году.

Аналитики отмечают: Сноуден опубликовал то, что можно назвать планами битвы. А хакеры выставили в общий доступ само оружие. Инструмент, созданный ценой больших затрат денег американских налогоплательщиков, "теперь хватают хакеры – от северокорейских до российских, чтобы нанести удары по США и их союзникам", пишут авторы. А Вашингтону приходится объяснять близким союзникам, как кибероружие, разработанное в Форт-Миде, Мэриленд, оказалось направленным против них. Эксперты уверены, что новых атак долго ждать не придется.