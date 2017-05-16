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Hi-tech

Хакеры угрожают "слить" данные ракетных программ

Фото: dni.ru
Злоумышленники обещают "слить" якобы украденные данные ракетных и ядерных программ России, Китая, Ирана и КНДР. Хакерская группа Shadow Brokers, взявшая на себя ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, заявила, что начнет публиковать данные проектам ряда стран с июня.
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Хакеры угрожают публиковать утечки ежемесячно. Также злоумышленники обещают "слить" данные из межбанковской системы SWIFT.

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Кроме того, киберпреступники обещают дать возможность всем желающим приобрести программы для взлома браузеров, сетевых маршрутизаторов и смартфонов, передает Reuters. Также они собираются предоставить доступ к ранее неизвестным уязвимым местам операционной системы Windows 10 корпорации Microsoft. В свою очередь представители Microsoft заявили, что готовы отразить угрозы хакеров.

Отметим, информация о том, что Shadow Brokers якобы украла у России данные, является непроверенной. На официальном уровне о каких-либо утечках речи не шло.

Напомним, хакеры-вымогатели, которые совершили атаку на компьютеры по всему миру, использовали ресурсы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Злоумышленники воспользовались программой, разработанной спецслужбами.

Как писали Dni.ru, взяв за основу метод взлома американской разведки, известный как "eternal blue" преступники создали программу для вымогательства. В результате происшествия были взломаны около 60 тысяч компьютеров в 74 странах мира.

Автор: Людмила Фоканова16 мая 2017, 21:40

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