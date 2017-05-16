Хакеры угрожают "слить" данные ракетных программ

Злоумышленники обещают "слить" якобы украденные данные ракетных и ядерных программ России, Китая, Ирана и КНДР. Хакерская группа Shadow Brokers, взявшая на себя ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, заявила, что начнет публиковать данные проектам ряда стран с июня.

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