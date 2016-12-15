Министр извинился за свою резиновую куклу

Ассоциация производителей и экспортеров услуг Чили сделала министру экономики Луису Фелипе Сеспедесу подарок в виде секс-куклы. Чиновник с радостью принял столь пикантный презент. Случившееся привело к общественному скандалу.

Как оказалось, подарок министру экономики в виде секс-куклы имел под собой определенный смысл. Таким образом Ассоциация производителей и экспортеров пожелала чиновнику как можно более успешно "стимулировать экономику". СМИ запечатлели кадры, на которых должностное лицо с радостным видом принимает подарок.

В то же время случившееся вызвало шквал негативных комментариев в соцсетях, в том числе на чиновника посыпались обвинения в сексизме и женоненавистничестве. Более того, на произошедшее отреагировала президент страны Мишель Бачелет. Она заявила, что к ситуации не может быть терпимого отношения и что она сама борется с проявлениями сексизма на протяжении двух своих президентских сроков.

Сам министр после этого выступил с официальными извинениями. По словам Сеспедеса, он просто был захвачен врасплох, посему и отреагировал столь неподобающим образом.

Чилийский министр извинился за фотографии с секс-куклой после критики президента https://t.co/Nac2PxhyLf — МК (@mkomsomolets) 15 декабря 2016 г.



