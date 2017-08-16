Какой запомнилась актриса Вера Глаголева

Знаменитая актриса, народная артистка России Вера Глаголева умерла на 62-м году жизни. Причиной смерти любимицы миллионов стала онкология. В память о популярной артистке Dni.Ru публикуют ее яркие фотографии.
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