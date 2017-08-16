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Авг. 16, 2017
просмотры: 123

Анорексичка превратилась в модель с сексуальными формами

567

Два года назад американка Аннализа Мишлер страдала от анорексии и весила всего 25 килограммов. Однако девушка вовремя взялась за ум и перестала истязать себя диетами, превратившись в сексуальную фитоняшку. 



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