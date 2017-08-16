Смерть Глаголевой убила Збруева

Скончалась Вера Глаголева. Актер Александр Збруев выразил соболезнования и сообщил, что до сих пор не может прийти в себя.

Долгое время звезда отечественного кинематографа боролась с онкологическим заболеванием. При этом Глаголева информацию о болезни не подтверждала, но недуг было не так просто скрыть. В мае СМИ распространили информацию, что актриса проходит курс лечения за границей. Тогда Анастасия Шубская заявляла, что Вера Глаголева чувствует себя хорошо, занята на съемках, а также монтирует новый проект.

Коллега актрисы по фильму "Бедная Саша" дрожащим голосом прокомментировал страшное известие. "Я просто не могу в это поверить. Такого быть не может. Я в шоке. Я ничего не могу сказать. Это за гранью моего понимания", – сообщил телеканалу РЕН ТВ Александр Збруев.

После того как несколько месяцев назад Глаголевой стало значительно хуже, ей пришлось провести сутки в реанимации. Однако потом ее выписали. Журналисты узнали, что актрисе регулярно делали переливание крови. Некоторое время Вера оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Июн 22 2017 в 12:30 PDT

Напомним, что несколько лет назад звезда была госпитализирована. Но тогда выяснилось, что здоровью актрисы ничто не угрожает. У Глаголевой выявили отклонения, характерные для ее возраста, – в работе ЖКТ и сердца. Поэтому Вере пришлось исключить из рациона жирную и острую пищу.