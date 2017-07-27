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Июль 27, 2017
просмотры: 123

Известная модель родила от 19-летнего ухажера

567

Известная модель Сторми Бри впервые стала матерью. Отцом новорожденной девочки является возлюбленный 26-летней манекенщицы Лаки Блю Смит, не менее известный манекенщик. пикантности ситуации добавляет тот факт, что новоиспеченному отцу всего лишь 19 лет. Однако пара совершенно счастлива.

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