Известная модель родила от 19-летнего ухажера

Известная модель Сторми Бри впервые стала матерью. Отцом новорожденной девочки является возлюбленный 26-летней манекенщицы Лаки Блю Смит, не менее известный манекенщик. пикантности ситуации добавляет тот факт, что новоиспеченному отцу всего лишь 19 лет. Однако пара совершенно счастлива.
Светская львица замыкает топ-10 российских звезд
Молодожены ответственно подошли к мероприятию
На экранах то и дело мелькают узнаваемые лица любимых актеров. Но не всегда они были взрослыми и имели бешеную популярность.
Сексапильная Мария Шумакова показала свои прелести, а Саша Бортич грустила
26 июля звезде боевиков Джейсону Стэтхэму исполнилось 50 лет
Певица скоро станет матерью
Дизайнер Яна Недзвецкая устроила жаркую вечеринку этого холодного лета
Неряшливая исполнительница и ее возлюбленный стали похожи на бездомных
Некогда известная блондинка наслаждается жизнью
24 июля – день рождения одной из самых сексуальных женщин мира Дженнифер Лопес
Никита Пресняков и Алена Краснова стали мужем и женой
Для создания стильного и дорогого образа вовсе не обязательно одеваться у люксовых брендов
Прославленная фигуристка сразила фанатов наповал
Лишение Саакашвили гражданства аукнется украинскому лидеру