Дебютные роли известных актеров

Все звезды российского кинематографа начинали свой творческий путь по-разному. Кто-то постоянно посещал кастинги и играл в массовых сценах, кто-то попал в кино, благодаря громкой фамилии родителей или воле случая. Dni.Ru решили напомнить своим читателям, в каких ролях дебютировали известные актеры. Как интересно посмотреть, какими они были в самом на заре своей карьеры.