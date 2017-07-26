Дебютные роли известных актеров

Все звезды российского кинематографа начинали свой творческий путь по-разному. Кто-то постоянно посещал кастинги и играл в массовых сценах, кто-то попал в кино, благодаря громкой фамилии родителей или воле случая. Dni.Ru решили напомнить своим читателям, в каких ролях дебютировали известные актеры. Как интересно посмотреть, какими они были в самом на заре своей карьеры.
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