Калашникова вышла в свет после потери ребенка

Дизайнер Яна Недзвецкая устроила вечеринку в центре Москвы. В числе звездных гостей были певица Анна Калашникова, актрисы Поля Полякова, Юлия Ромашина, телеведущая Дильбар Файзиева, спортсменка Мария Верченова.
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