Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"

В Киеве прошел первый полуфинал "Евровидения-2017", в котором, по словам очевидцев, было много фриков, жести и плагиата. Dni.Ru выбрали самых горячих участников международного песенного смотра, который в этом году остался без конкурсанта из России.
В финал "Евровидения", который намечен на 13 мая, прошли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.
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