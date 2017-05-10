Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"

В Киеве прошел первый полуфинал "Евровидения-2017", в котором, по словам очевидцев, было много фриков, жести и плагиата. Dni.Ru выбрали самых горячих участников международного песенного смотра, который в этом году остался без конкурсанта из России.

В финал "Евровидения", который намечен на 13 мая, прошли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.