Знойная красотка оказалась больна ДЦП

22-летняя гречанка Марианна Сфакианакис поражает 57-тысячную аудиторию своего аккаунта в Instagram потрясающей фигурой. Однако еще больше шокировала фанатов красотка публикацией своих детских фото. Оказалось, родившаяся недоношенной Марианна была на грани жизни и смерти, у нее обнаружили детский церебральный паралич.
Тем не менее, титаническими усилиями медики смогли спасти девочку. Когда ей было шесть, австралийские специалисты провели сложную операцию, после которой Марианна заново училась ходить. Насмешки сверстников больно ранили ее, и тогда она нашла спасение в фитнесе.
Президент России принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Всего за год политической карьеры украинский депутат кардинально сменила имидж
На песенном конкурсе в Киеве было много фриков, жести и плагиата
К акции присоединились жители более чем 50 стран
Артисты делятся с поклонниками рассказами про великий день
Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия
Dni.Ru собрали лучше фотографии первой леди страны
Родственники многих звезд шоу-бизнеса служили в рядах Красной Армии
К счастью, на европейский песенный конкурс ездит не только Кончита Вурст
Актеру исполнилось 95 лет
Главная сваха страны не винит себя в случившемся
Мехди Эбрагими-Вафа хочет восстановить справедливость ради памяти умерших коллег по шоу
Артистка, которая привезла на Украину главный песенный конкурс Европы, теперь в опале
Балерина живет по своим правилам и доверяет только себе