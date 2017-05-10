Знойная красотка оказалась больна ДЦП

22-летняя гречанка Марианна Сфакианакис поражает 57-тысячную аудиторию своего аккаунта в Instagram потрясающей фигурой. Однако еще больше шокировала фанатов красотка публикацией своих детских фото. Оказалось, родившаяся недоношенной Марианна была на грани жизни и смерти, у нее обнаружили детский церебральный паралич.

Тем не менее, титаническими усилиями медики смогли спасти девочку. Когда ей было шесть, австралийские специалисты провели сложную операцию, после которой Марианна заново училась ходить. Насмешки сверстников больно ранили ее, и тогда она нашла спасение в фитнесе.