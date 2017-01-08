Водолазы ищут пропавшего под Петербургом ребенка

Шестилетний мальчик пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Известно, что утром 7 января он вышел во двор с собакой и не вернулся, передает РИА Новости. Впоследствии собака была найдена у дома. В поисках ребенка принимают участие около 300 волонтеров, их действия координирует МЧС. К поимкам подключились также водолазы и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели полагают, что мальчик мог провалиться под лед. Тем временем Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".